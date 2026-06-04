Gerçekleşen ziyarette, Kahramanmaraş’ta balıkçılık faaliyetleri, su ürünleri sektörü ve sosyal-kültürel çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda İbrahim Sarı, “Denizi Olmayan Şehirde Balıkçılık Serüveni” adlı kitabı Hasan Bilgekağan’a takdim etti.

Kahramanmaraş’ta balıkçılığın gelişim sürecini ve sektörde yaşanan tecrübeleri anlatan eserin önemli bir kaynak niteliği taşıdığını belirten Bilgekağan, nazik ziyaret ve anlamlı hediye için İbrahim Sarı’ya teşekkür etti.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise kitabın, denize kıyısı olmayan bir şehirde balıkçılığın nasıl geliştiğini ve sektörün bugünlere ulaşmasında verilen emekleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.