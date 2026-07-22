Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yol ve köprü yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkeziyle birlikte ilçe ve kırsal mahallelerde de yol ve köprü projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşmasını hedefliyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, Pazarcık’ın kırsal mahallelerinden Kızkapanlı’da, başta mahalle içi ulaşım olmak üzere; Pazarcık merkez, Karataş bölgesi ve Gaziantep’e ulaşım sağlayan yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip olan mevcut köprünün yerine bölgenin ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir köprü kazandırılıyor.

Kırsala Modern Ulaşım Yatırımı

Yaklaşık 10 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen yeni köprü, sahip olduğu teknik özelliklerle bölgenin ulaşım ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacak. 21 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, Kızkapanlı halkının uzun yıllar güvenle kullanabileceği şekilde inşa ediliyor.

Demir Kalıp Montajı ve Beton Döküm Çalışmaları Sürüyor

İnşa edilen yeni köprü aynı zamanda 3 gözlü ve 4 ayak şeklinde yükselmeye devam ediyor. Demir kalıp montajları ve beton dökümünün devam ettiği köprü, tamamlandığında genişliğiyle araç geçişlerini kolaylaştırarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunması bekleniyor.