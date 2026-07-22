Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak adına yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Şehir merkezindeki dev projelerin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de yol kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir ekipleri, Ekinözü ilçesinde önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ekinözü kırsalında bulunan 23 kilometre uzunluğundaki Alişar Grup Yolu’nda ikinci kat sathi kaplama mesaisi yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Zamanla yıpranan ve araç sürücülerine zorluk çıkaran yol, yapılan dokunuşlarla baştan sona yenileniyor.

Alişar, Ataköy ve Türkmenler Mahallelerine Konforlu Ulaşım

Yenileme çalışmaları devam eden Alişar Grup Yolu, bölgedeki ulaşım ağı açısından kritik bir rol üstleniyor. Güzergâh; Alişar, Ataköy ve Türkmenler mahallelerinde yaşayan vatandaşların temel ulaşım aksını oluşturuyor.

Söz konusu yol aynı zamanda bölge halkının Ekinözü ilçe merkezine, Elbistan’a ve Kahramanmaraş şehir merkezine erişiminde aktif olarak kullandığı en önemli bağlantı yollarından biri konumunda yer alıyor.

Sürüş Güvenliği Artıyor, Seyahat Süreleri Kısaltılıyor

Zemini ikinci kat sathi kaplama malzemesiyle güçlendirilen 23 kilometrelik güzergâhta çalışmalar tamamlandığında şu avantajlar sağlanacak:

Yol Ömrü Uzayacak: Mevcut zemin güçlendirilerek yolun iklim şartlarına ve ağır tonajlı geçişlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

Sürüş Güvenliği Üst Seviyeye Çıkacak: Yıpranmış zeminden kaynaklanan olumsuzluklar ve kaza riskleri en aza indirilecek.

Yakıt ve Zaman Tasarrufu: Seyahat konforunun artmasıyla birlikte araçların yıpranma oranı düşecek ve ulaşım süreleri belirgin şekilde kısalacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerin yol ağını güçlendirmeye ve vatandaşların günlük yaşam kalitesini artıracak altyapı projelerine ilçeler genelinde kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.