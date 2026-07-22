Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yol konforunun artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen asfalt yatırımlarıyla, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklar modern ulaşım standartlarına kavuşturuluyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Gençosman Mahallesi’ndeki yollar bir bir sıcak asfaltla yeniliyor. Ekipler, 30008 ve 30005’inci sokakta yürüttüğü çalışmalarla mevcut yol zeminlerini sıcak asfaltla buluşturuyor. Çalışmalarla birlikte söz konusu güzergâhlarda yol yüzeylerinin daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirilmesi, sürüş konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.