Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü hizmet seferberliğiyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Pazarcık’ın kırsal mahallelerinden Kızkapanlı oldu. Mahalle halkına hizmet veren Kızkapanlı Taziye Evi çevresinde önemli bir üstyapı imalatı gerçekleştiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, mahalle halkına hizmet veren taziye evinin çevresi 4 bin metrekare kilit parke ile kaplanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla taziye evinin ulaşılabilirliği artırılırken çevre düzenlemeleriyle de tesis modern bir görünüme kavuşturuluyor. Zemin bozulmaları ve ulaşım zorluklarının önüne geçilmesi hedeflenen proje sayesinde, taziye ziyaretine gelen vatandaşlar için daha elverişli bir ortam oluşturuluyor.