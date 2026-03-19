Edinilen bilgilere göre, yangın Karacasu Karataş TOKİ konutlarında bulunan bir dairede meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan küçük çocuk ve daha sonra daireye giren bir kişi ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.