Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen traktör kazası bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Atayurdu Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Eki̇pler Seferber Oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza noktasına ulaşan ekipler, devrilen ağır tonajlı traktörün altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Hastaneye Kaldırıldılar

İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi sayesinde traktörün altından çıkarılan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.