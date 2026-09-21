Hatay'ın Payas ilçesinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Kadir Çil ile tartışan ve katledilen 47 yaşındaki Emine Çil'in cenaze işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan merhumenin naaşı, memleketi Osmaniye'ye getirilerek Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine Emine Çil'in acılı ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emine Çil, dualar eşliğinde Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay Nasıl Meydana Gelmişti?

Hatay'ın Payas ilçesinde gerçekleşen olayda, Kadir Çil henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Emine Çil ile tartışma yaşamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Çil, evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etmişti.

Ağır yaralanan Emine Çil, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri katil zanlısı koca Kadir Çil'i kısa sürede gözaltına alarak emniyete götürmüştü.