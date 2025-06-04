Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı şehirde vatandaşları yüksek sıcaklıklar karşılıyor.

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Kahramanmaraş’ta Bugün Hava Nasıl Olacak?

Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisinin artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Sıcak Hava Devam Edecek mi?

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş'ta önümüzdeki birkaç gün boyunca da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek.