Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı şehirde vatandaşları yüksek sıcaklıklar karşılıyor.

Kahramanmaraş’ta Bugün Hava Nasıl Olacak?

Hava Durumu: Açık ve güneşli

En Yüksek Sıcaklık: 32°C Eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor İçeriği Görüntüle

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Nem Oranı: %40 civarında

Rüzgar: Hafif, kuzeydoğudan 10-15 km/s hızla esmesi bekleniyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisinin artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sıcak Hava Devam Edecek mi?

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş'ta önümüzdeki birkaç gün boyunca da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek.