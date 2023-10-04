Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, yarından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki beş günlük süreçte yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, cuma günü Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'da Düzce, Kocaeli, İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış görülecek.

Cumartesi günü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğu kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor. Pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken yurdun kalan bölümlerinde yağış görülmeyecek.

Beş günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Samsun'da 22, İstanbul'da 23, İzmir'de 28, Antalya'da 29, Adana'da 32, Diyarbakır'da 29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.