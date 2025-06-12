Ahmedabad Havalimanı'ndan Londra’ya Giden Yolcu Uçağı Düştü – Bölgede Acil Müdahale Başladı

Uçak Kazasında Neler Yaşandı?

Yerel saatle sabah erken saatlerde yaşanan olayda, yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. India Today’in haberine göre, uçak Londra Heathrow Havalimanı’na gitmek üzere havalanmıştı.

Kazanın ardından acil servis ekipleri ve 7 itfaiye aracı hızla bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yolcuların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgeden İlk Görüntüler Sosyal Medyada!

Uçağın düştüğü bölgeden gelen ilk görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde yoğun duman, alevler ve panik içinde koşuşturan insanlar dikkat çekiyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden ve hava yolu şirketinden açıklama bekleniyor. Yolcuların durumu ve kazanın nedeni hakkında gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.