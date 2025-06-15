AFAD'ın sunduğu "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" hizmeti sayesinde, e-Devlet üzerinden konumunu işaretleyen vatandaşlar, kendilerine en yakın üç güvenli toplanma alanının isim, adres, koordinat ve harita üzerindeki yer bilgilerine erişebiliyor.

Toplanma Alanları Neden Önemli?

Toplanma alanları, afet anında halkın:

Panik yapmadan bir araya gelmesini, Edirne Girişinde Film Gibi Baskın: Otomobilin Her Yerinden Altın Çıktı! İçeriği Görüntüle

Tehlikeli bölgelerden uzaklaşmasını,

Sağlıklı bilgi alışverişi yapmasını ve

Geçici barınma merkezleri kurulana kadar beklemesini

sağlayan güvenli bölgeler olarak tanımlanıyor.

AFAD, bu alanları belirlerken birçok önemli kriteri göz önünde bulunduruyor. Nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, yaşlı ve engelli bireylerin erişimi, ikincil afet riski (yangın, sel vb.) gibi faktörler dikkate alınarak genellikle kamuya açık, düz, açık ve yapısal riski olmayan alanlar tercih ediliyor.

En Fazla Toplanma Alanı İstanbul’da

Türkiye genelinde halihazırda vatandaşların kullanımına açık 31 bin toplanma alanı bulunuyor. Bu alanların 5 bin 577’si İstanbul’da yer alıyor. Bu sayı ile İstanbul, Türkiye’de en fazla toplanma alanına sahip il konumunda.

AFAD yetkilileri, afetlere karşı bireysel hazırlığın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların bulundukları bölgelerdeki toplanma alanlarını önceden öğrenmelerini ve çevrelerine de bu konuda bilgi vermelerini öneriyor.