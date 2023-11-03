7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, yerleşim yerlerini ya da ibadethaneleri hedef alan İsrail dün de yine sivilleri bombaladı.

İsrail'in 24 saat içerisinde iki kez hedef aldığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bilanço da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı bin kişi" açıklamasını yayınladı.

İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 27'nci gün yine savaş suçlarıyla geçti. Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul etti. Yardım paketi senatodan geçip Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa İsrail'e 14.3 milyar dolar gönderilecek.