İşgalci İsrail, ABD'nin desteği arkasında abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirmeye devam ederken binlerce mazlumu katletti.
İsrail ordusu, Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampına saldırı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenler Kuveyt Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim koridorunun olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenler bölgedeki hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)