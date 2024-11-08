Kahramanmaraş’ın tanınan ve sevilen isimlerinden Haluk Şerbetçi, şehirdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı. Şerbetçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne modern bir yoğun bakım ünitesi kazandırdı.

Şerbetçi’nin bu anlamlı bağışıyla, KSÜ Hastanesi’ndeki yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Yeni ünite, en son teknolojiyle donatılmış tıbbi cihazlarla hizmet verecek. Böylece, acil durumlar ve kritik hastalıklarla mücadelede daha etkili bir müdahale imkânı sağlanacak. Haluk Şerbetçi'nin bu örnek teşkil eden adımı, Kahramanmaraşlı vatandaşların büyük takdirini kazanırken, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak.

KSÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, Şerbetçi’ye destekleri için TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından plaket takdim edildi.