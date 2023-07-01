Kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen hayırseverlerin tercihi bu yıl da Kızılay oldu.

“Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyada hayırseverlerin kurban vekâletlerini emanet alan Kızılay, bayram namazının ardından kesim işlemlerine de başladı.

Türkiye’de ve dünyanın üç kıtasındaki 28 ülkede kesim işlemlerini başlatan Kızılay ekipleri, yurt dışında kesimlerin hemen ardından, yurt içinde ise anlık ve kavurma konservesi olarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.