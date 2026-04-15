Kırsalda Üretim İçin Büyük Adım

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılık sektörünü güçlendirmeye yönelik yeni destek programı sahada uygulanmaya başladı. “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek” projesiyle birlikte hem üretimin artırılması hem de kırsalda ekonomik hareketliliğin sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başvuruların 1 Nisan itibarıyla başladığını duyurarak, projeye yoğun ilgi beklediklerini açıkladı.

100 Küçükbaş ve Aylık Destek

Proje kapsamında hak kazanan üreticilere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek. Bakan Yumaklı’nın açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"95 dişi, 5 de erkek küçükbaş hayvanı vereceğiz. Ayda 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve diğer giderler için destekte bulunmuş olacağız."

Verilecek hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen nitelikli sürülerden seçileceği belirtildi.

150 Bin Hayvan Dağıtılacak

2026-2028 dönemini kapsayan program çerçevesinde toplam 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere ulaştırılması planlanıyor. Destek programında;

Gençler

Kadın üreticiler

Şehit yakınları ve gaziler

Tarımsal örgüt üyeleri

öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

12 Ay Boyunca Devlet Desteği

Projeye dahil olan üreticilere sadece hayvan verilmekle kalınmayacak.

12 ay boyunca bakım ve besleme desteği sağlanacak

Destek ödemeleri 3 ayda bir yapılacak

Hayvanların sigortası devlet tarafından karşılanacak

Ayrıca üreticiler, Ziraat Bankası üzerinden uygun faizli kredi imkanlarından da yararlanabilecek.

Başvurular İçin Son Gün: 30 Nisan

Projeye katılmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükleri üzerinden alınırken son başvuru tarihi 30 Nisan olarak duyuruldu.

Hayvancılıkta Yeni Hedefler

Bakan Yumaklı, hayvancılığın stratejik bir alan olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün itibarıyla küçükbaş sürülerimiz yüzde 11 artışla 58 milyon başa yükselmiş durumdayız. Anadolu'yu küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmeye devam edeceğiz."

Ayrıca üretim odaklı politikaların süreceğini belirten Yumaklı,

"Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimi hayvansal üretimde yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

“Bir Model Oluşturuyoruz”

Projenin uzun vadeli hedeflerine de değinen Yumaklı, şu sözlerle dikkat çekti:

"Belki düşük bir rakam gibi gelebilir 58 milyonun yanında ama biz Bakanlık olarak bir model oluşturuyoruz."

Bu modelin ilerleyen süreçte kooperatifler ve üretici birlikleriyle daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.