İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik haziran ayında düzenlenen 13 bin 138 operasyonda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçen ay bölücü terör örgütüne karşı kırsal ve şehirlerde 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 418 kişiden 112'sinin tutuklandığını ifade etti.