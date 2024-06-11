Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor.

Termometrelerin öğlen 45 dereceye kadar çıktığı kentte hacı adayları zorlu bir yolculukla ulaşılan Hira Mağarası'nı ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.

Hacı adayları, bir saati bulan zorlu yolculukla tırmandıkları Nur Dağı'nın zirvesinde dua ediyor, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'nda şükür namazı kılıyor.

​​​​​​​Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer

İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed'in 40 yaşına yaklaştığında inzivaya çekildiği ve burada vakit geçirmeyi adet edindiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

Hazreti Muhammed 40 yaşındayken, Hira'da tefekkürle meşgulken Kadir Gecesi, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir." şeklindeki ilk beş ayeti vahyolundu.