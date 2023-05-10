Baykar açıklamasına göre, belgeselle tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının hikayesi de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi’ni geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

