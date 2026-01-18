Son yıllarda zaman zaman kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, Down sendromlu olarak dünyaya gelen bebeklerle ilgili açılan davalarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik yüksek tazminat kararları dikkat çekiyordu. Bu tür mahkeme kararları, hekimler arasında ciddi bir moral ve motivasyon kaybına yol açıyordu.

Özellikle alt mahkemelerde verilen bazı tazminat kararlarının, tıbbi gerçeklikten ve bilimsel verilerden uzak olduğu yönündeki eleştiriler uzun süredir dile getiriliyordu. Hekimler, kontrolü dışında gelişen durumlar nedeniyle sorumlu tutulmanın mesleki huzuru olumsuz etkilediğini ifade ediyordu.

Ancak son dönemde önemli bir gelişme yaşandı. Alt mahkemeler tarafından verilen bazı yüksek tazminat kararlarının, üst mahkemelerce bozulduğu ve iptal edildiği görülüyor. Üst yargı mercilerinin, tıbbi uygulamaları daha objektif ve bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirmesi, hekim camiasında memnuniyetle karşılandı.

Kadın doğum uzmanları, üst mahkemelerin bu düzeltici kararları sayesinde mesleklerini daha huzurlu ve güvenli bir ortamda icra edebildiklerini belirtiyor. Yanlış ve haksız kararların düzeltilmesi, hekimlerin adalet duygusunu güçlendirirken, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, hem hasta haklarının korunması hem de hekimlerin mesleki itibarının zedelenmemesi adına yargı süreçlerinde bilimsel görüşlerin esas alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler, hekimlere karşı yapılan haksız uygulamaların giderilmesi ve sağlık çalışanlarının moralinin korunması açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor.