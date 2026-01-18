AK Parti tarafından düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı, 17–18 Ocak tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan isimlerinden 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, “Siyasal İletişim Eğitimi” başlıklı sunumuyla teşkilat mensuplarına hitap etti.

Bölgedeki 7 ilin il ve ilçe başkanlarının katıldığı programda Ünal, siyasal iletişimin sahadaki karşılığına, doğru mesajın doğru zamanda ve doğru kanallarla verilmesinin önemine dikkat çekti. Ünal, güçlü teşkilat yapısının etkili iletişimle birleştiğinde milletle bağın daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Toplantıda; teşkilatın ortak akıl ve istişare kültürü, saha çalışmaları ve yeni döneme ilişkin stratejik hedefler ele alındı. Erzurum’un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmanın, teşkilat çalışmalarına ivme kazandırması ve bölgesel koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor.

Programın devamında çalıştay raporlarının değerlendirilmesi ve müzakereler gerçekleştirildi.