Kahramanmaraş’ta aşırı hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen EDS ve PTS destekli yeni nesil trafik denetim sistemi aktif hale geliyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, yalnızca belirli noktalarda değil, belirlenen güzergâh boyunca sürekli olarak takip edilecek ve ortalama hız ihlalleri tespit edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kurulan denetim ağı; Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa yönündeki bağlantı yollarını da kapsıyor. Böylece şehirlerarası güzergâhlarda hız ihlallerinin önüne geçilmesi ve sürücü davranışlarının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sistemin etkin ve sorunsuz şekilde işlemesi için 15 Ocak 2026 tarihinde teknik personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde görevli personele; plaka tanıma sistemleri, dijital veri analizi ve ortalama hız ihlali tespit süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, yeni sistemin temel amacının ceza yazmak değil, trafik kazalarını azaltmak, can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Sürücülerden hız limitlerine uymaları, trafik işaret ve kurallarını dikkate almaları istendi. Aksi halde ortalama hız ihlallerinin sistem tarafından otomatik olarak tespit edilerek yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı.