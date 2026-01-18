Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı’yı “Naat-ı Şerifler Gecesi” programında Kahramanmaraşlılarla buluşturdu. Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salon tamamen doldu.

Program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gecede Dursun Ali Erzincanlı; Peygamber Efendimize duyulan sevgi, muhabbet ve bağlılığı konu alan naatları ve şiirleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Erzincanlı’nın kendine has üslubu ve güçlü yorumları, salonda derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, zaman zaman duygusal anlar yaşarken program sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin manevi ve edebi iklimine katkı sunmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu özel programla edebiyatın maneviyatla buluştuğu anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı.

Program sonunda konuşan Dursun Ali Erzincanlı, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kahramanmaraş edebiyatın ve şiirin ruhunu taşıyan çok özel bir şehir. Peygamber Efendimize duyduğumuz sevgiyi naatlarla dile getirmek benim için tarifsiz bir mutluluk. Bu güzel atmosferi hazırlayan Büyükşehir Belediyesine ve gönül dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.