Kahramanmaraş’ta Kayseri yolu üzerinde kurulan ikinci el otomobil pazarı, her hafta araç alıp satmak isteyen vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Farklı marka ve modellerin sergilendiği pazarda, çok sayıda araç sahibi ve alıcı bir araya gelse de beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

Pazarda satış yapmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobil piyasasında ciddi bir durgunluk olduğunu ifade ediyor. Özellikle yüksek faiz oranlarının alıcıları zorladığını belirten satıcılar, krediye erişimin güçleşmesinin satışları olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

Vatandaşlar ayrıca, sıfır otomobillere olan talebin artmasının da ikinci el piyasasını zayıflattığını söylüyor. Kampanyalar, indirimler ve çeşitli finansman seçenekleriyle sıfır araçların daha cazip hale gelmesi, alıcıların ikinci el yerine bayilere yönelmesine neden oluyor.

Pazardaki esnaf ve araç sahipleri, faiz oranlarında düşüş ve piyasada genel bir hareketlilik yaşanması halinde ikinci el otomobil pazarının yeniden canlanmasını umut ediyor.