İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tahran'da matem töreni düzenlendi.

Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Mersiyelerin okunduğu törende bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Öte yandan Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini 28 Haziran olarak açıkladı.