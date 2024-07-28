Kentte mutfağın vazgeçilmez bir parçası olan bu domatesler, özellikle salataların ana malzemesi, Maraş yemeklerinin vazgeçilmezi.

Bertiz’in Baydemirli mahallesinden gelen bu organik köy domatesleri hem Maraş halkının hem de ziyaretçilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Organik yöntemlerle, doğal ve sağlıklı koşullarda yetiştirilen bu domatesler, hem lezzetiyle hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, özellikle yaz aylarında sofraların olmazsa olmazı haline gelmesini sağlıyor.

Bu yıl Maraş domatesi, kilogramı 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Üreticiler, kaliteli üretim süreci ve yüksek talep nedeniyle fiyatların bu seviyede olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş’ın verimli topraklarında özenle yetiştirilen bu domatesler, hem lezzetiyle hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor.