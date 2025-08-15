D-100 Karayolunda Çarpışma

Kaza, Hendek ilçesi Hüseyinşeyh Mahallesi mevkiinde yaşandı. F.Ç. yönetimindeki 54 KV 906 plakalı otomobil ile M.B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

1 Kişinin Durumu Ağır

Kazada yaralanan F.Ç., C.Ç., D.Ç., C.Ç., M.Ö., Y.A. ve B.K., ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden F.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.