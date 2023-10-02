Dünyada Kutlanılmaya Değen Çoğu Şey Gibi Tabii Ki Lezzeti Ve Kokusuyla Herkesin Hayatında Özel Bir Yeri Olan Kahvenin De Kutlanmak İçin Ayrı Bir Günü Var.

Sıcacık Aile Ve Dost Sohbetlerinin Vazgeçilmezi Olan Kahve Geçmişten Günümüze Kadar Geldi.

1 Ekim Dünya Kahve Günü, Kahve Severleri Kahveye Doyurmak Ve Farklı Kahve Çeşitlerini Duyurmak İçin Dünyanın Farklı Bölgelerinde Etkinliklerle Kutlanan Özel Bir Gün Olarak Yer Alıyor.

Kahve Sektörünün Bilinen İsimlerinden Biri Olan Cihat Kahraman Tüm Kahve Severlerin Bu Özel Gününü Kutladı.