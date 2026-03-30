SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Hossein Sotoodeh tarafından seslendirilen “Heyder Heyder”, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar arasında hızla yayılan parça, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral içerikler arasında yerini aldı.

“KIYAM VAKTİ GELDİ” SLOGANI ÖNE ÇIKIYOR

Parça, özellikle “Kıyam vakti geldi” sloganıyla paylaşılarak dikkat çekiyor.

Epik altyapısı ve güçlü ritmiyle öne çıkan eser, dinleyenler tarafından etkileyici ve duygusal yönüyle ön plana çıkarılıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA TREND OLDU

“Heyder Heyder”, farklı sosyal medya platformlarında trend listelerine girerek geniş kitlelere ulaştı.

Farklı ülkelerden kullanıcıların da paylaşmasıyla birlikte parça, sınırları aşan bir etki yarattı.

KÜRESEL ETKİ YARATTI

Kısa sürede uluslararası bir ilgi yakalayan eser, müziğin dijital çağda nasıl hızla yayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu tür içeriklerin sosyal medya algoritmaları sayesinde küresel ölçekte yayılabildiğine dikkat çekiyor.