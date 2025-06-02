Edirne’de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği başarılı bir operasyonla 19. yüzyıla ait neoklasik dönem mermer kadın heykelini yurt dışına kaçırılmadan önce ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Operasyonu: Otomobil Kent Girişinde Durduruldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı yönünde istihbarat aldı. Ortak yürütülen çalışma kapsamında, Manisa’dan yola çıkan bir otomobil, Edirne kent girişinde durduruldu.

Çarşafa Sarılı Tarihi Heykel Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramada, bagajda çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre heykelin, 19. yüzyıl neoklasik sanat dönemine ait ve oldukça değerli bir eser olduğu tespit edildi.

3 Şüpheli Gözaltına Alındı, Heykel Müzeye Teslim Edildi

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eser, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi. Müze uzmanları, baş kısmı olmayan bu mermer heykelin, 19. yüzyıl neoklasik dönemi sanatının önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı.