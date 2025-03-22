Bünyesinde birçok branşta uzman kadroları barındıran hastane, özellikle Kardiyoloji Merkezi ile kalp sağlığı alanında kapsamlı hizmet vermeye başladı.

HG Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Serhat Balcıoğlu, hastanenin kalp sağlığı alanındaki misyonunu ve sunduğu hizmetleri Aksu Haber’e anlattı.

Kardiyoloji Merkezi’nin en güncel teknolojilerle donatıldığını vurgulayan Prof. Dr. Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kardiyoloji Merkezimizde, her türlü kalp hastalığının tanı ve tedavisini en ileri yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş ve bölge halkına sağlıklı bir yaşam sunmak için özveriyle çalışıyoruz.” Dedi.