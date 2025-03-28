Yetkililer, bayram süresince acil ve planlı sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramayacağını belirterek, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının zamanında karşılanacağını vurguladı. HG Hospital, bayram tatilinde de geniş hizmet ağı ve uzman kadrosuyla, şehrin sağlık altyapısına önemli katkı sağlamaya devam edecek.

Bu kapsamda, hastane, acil durumlar ve randevulu kontroller de dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz sunarak, vatandaşların güvenle başvurabileceği bir sağlık merkezi olma misyonunu sürdürüyor.