Mersin’den HG Hospital’e başvuran 37 yaşındaki Mücahit Şimşek, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle hastaneye geldi. Yapılan tetkiklerde, oldukça nadir görülen bir doğumsal kalp hastalığı olan ALCAPA sendromu teşhisi kondu. Bu sendromda, kalbi besleyen koroner damar, doğru yer olan aort damarından değil, akciğer atardamarından çıkıyor.

Operasyonu gerçekleştiren HG Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, hastalığın nadir görüldüğüne dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Mücahit Bey’in durumu oldukça özel bir vaka. ALCAPA sendromu 300 binde bir görülen bir hastalık ve genellikle çocukluk çağında ameliyat edilmezse hayat kaybına neden olabiliyor. Mücahit Bey’in bu yaşa kadar hayatta kalması nadir bir durum. Tetkiklerini tamamladıktan sonra riskli ama gerekli olan operasyonu gerçekleştirdik. Kalp damarını doğru yere, yani aort damarına taşıdık. Ameliyatımız oldukça başarılı geçti.”

Ameliyat sonrası hızla sağlığına kavuşan Mücahit Şimşek, operasyonun beşinci gününde taburcu sürecine girdi. Hastanın sağlığına kavuşması, HG Hospital’in yenilikçi sağlık anlayışı ve uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.

HG Hospital, yalnızca Kahramanmaraş halkına değil, çevre illerden gelen hastalara da dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.