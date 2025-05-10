Son gelişmelere göre, Hindistan ordusu Pakistan’daki 3 havalimanına füze saldırısı düzenledi. Pakistan ise karşı saldırı başlatarak Hindistan’ın Pencap eyaletindeki askeri noktaları hedef aldı.

Pakistan hükümeti, Hindistan’a karşı “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu” adı verilen bir askeri harekât başlattığını açıkladı. Operasyon kapsamında Hindistan’ın BrahMos füze deposu ve Cemmu-Keşmir’deki askeri üsler vuruldu.

Pakistan ordusu ayrıca, Hindistan’a ait 25 insansız hava aracını (SİHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Hindistan ise Pakistan’ın hava savunma sistemlerini hedef aldığını ve askeri operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.