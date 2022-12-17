Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60059 Sokak’ta ikamet eden Ayşe Gül A., aynı sokakta bulunan ve vefat eden dedesinin evinde farklı zamanlarda hırsızlık meydana geldiğini fark etti.

Dedesinin eşyalarının kaybolduğunu anlayan Ayşe Gül A., dün evden sesler duydu.

Çaldığı malzemelerle yakalandı

Ayşe Gül A. ve kardeşi eve doğru yaklaştığında içeride birinin olduğunu gördü.

Kardeşler mahalleliden yardım isterken, hırsız kaçmaya çalışırken çaldığı malzemelerle yakalandı.

Mahalleli durumu hemen polise bildirdi.

“Allah için beni bırakın” dedi, meydan dayağı yedi

Bu sırada yakayı ele veren hırsız, “Allah için beni bırakın” diye yalvardı.

Paçayı kurtarmaya çalışan hırsıza mahalleli polis gelene kadar meydan dayağı attı.