Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapılan titiz araştırmalarda, M.K. isimli şahsın ilde 5 adet ikametten hırsızlık, 4 adet motosiklet hırsızlığı, 2 adet elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 adet otomobilden hırsızlık ve 1 adet yağma olayına karıştığı tespit edildi. Ayrıca, M.K.'nın 4 adet hırsızlık, 1 adet basit yaralama ve hükümlü-tutuklunun kaçması suçlarından da aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan M.K., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında çalınan mallar arasında yer alan 2 adet motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, 1 adet araç anahtarı, 1 adet ruhsat ve 1 adet telefon ilgili sahiplerine teslim edildi.

Ters Laleler Fotoğrafçıların İlgi Odağı Oldu Ters Laleler Fotoğrafçıların İlgi Odağı Oldu

Bu operasyon, Kahramanmaraş'ta yaşanan hırsızlık olaylarına karşı yürütülen kararlı mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.