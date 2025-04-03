Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yapılan titiz araştırmalarda, M.K. isimli şahsın ilde 5 adet ikametten hırsızlık, 4 adet motosiklet hırsızlığı, 2 adet elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 adet otomobilden hırsızlık ve 1 adet yağma olayına karıştığı tespit edildi. Ayrıca, M.K.'nın 4 adet hırsızlık, 1 adet basit yaralama ve hükümlü-tutuklunun kaçması suçlarından da aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan M.K., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında çalınan mallar arasında yer alan 2 adet motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, 1 adet araç anahtarı, 1 adet ruhsat ve 1 adet telefon ilgili sahiplerine teslim edildi.

Bu operasyon, Kahramanmaraş'ta yaşanan hırsızlık olaylarına karşı yürütülen kararlı mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.