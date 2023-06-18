Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İtalya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hollanda

Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Malacia; De Roon, De Jong; Bergwijn, Koopmeiners, Simons; Weghorst

İtalya

Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Verratti, Pellegrini; Zaniolo, Retegui, Raspadori

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