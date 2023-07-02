Daha temiz bir Kahramanmaraş için şehir genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarı ve kesim alanlarında başlattığı temizlik uygulamalarına da hummalı bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı sürecince teyakkuzda olan ekipler, canlı hayvan alım – satım faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlara ve kesim tesislerinin etrafına rastgele atılan evsel, organik ve hayvansal atıkları toplayarak atık bertaraf tesisine sevk ediyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, çevre ve görüntü kirliğine neden olan ayrıca halk sağlığı açısından da sorun teşkil eden atıklar bertaraf ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye rastgele atılan atıklar dolayısıyla halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik ve ilaçlama çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.