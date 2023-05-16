Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ittifak iddiaları üzerine konuştu.

Akar, "O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" dedi.

"Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız"