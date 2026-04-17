Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı

İran tarafından yapılan açıklamayla birlikte Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişine açılması, küresel enerji piyasalarında anında etkisini gösterdi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte özellikle petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 oranında gerileyerek 90 dolar seviyesine düştü.

Uzmanlar, bu düşüşün temel nedeninin arz endişelerinin azalması ve bölgede tansiyonun geçici de olsa düşmesi olduğunu belirtiyor.

Altın piyasasında son durum

Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte güvenli liman talebinde zayıflama görülürken, altın fiyatlarında da dengelenme süreci dikkat çekiyor.

Güncel verilere göre:

Gram altın: 6.936 – 7.021 TL bandında

6.936 – 7.021 TL bandında Yeni çeyrek altın: 11.364 – 11.521 TL

11.364 – 11.521 TL Yeni yarım altın: 22.728 – 23.112 TL

22.728 – 23.112 TL Tam altın: 45.351 – 45.944 TL

Altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmasa da yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı gözlemleniyor.

Ateşkes kararı etkili oldu

Gelişmelerin arkasında ise bölgedeki siyasi adımlar yer alıyor.

İran Dışişleri yetkilileri, Lübnan’da sağlanan ateşkes doğrultusunda boğazın açıldığını duyurdu. Kararın geçici olduğu vurgulanırken, taraflar arasında 10 günlük ateşkes üzerinde uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Piyasalarda beklenti ne?

Analistler, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmaya devam etmesi halinde petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının sürebileceğini, altının ise sınırlı hareketlerle dengede kalabileceğini belirtiyor.

Ancak bölgedeki gelişmelerin yeniden risk oluşturması durumunda fiyatların hızla yön değiştirebileceği de vurgulanıyor.