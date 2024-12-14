Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, 17 Aralık Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tasavvufun derinliklerine ışık tutacak olan program, Türk Tasavvuf Musiki konseri ve sema töreni ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Saat 19.30’da başlayacak olan etkinlikte, Hz. Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve insanlık mesajları müzik ve sema eşliğinde dile getirilecek. Anma programı kapsamında, tasavvuf musikisinin eşsiz eserleri seslendirilirken, semazenlerin mistik danslarıyla katılımcılara maneviyat dolu anlar yaşatılacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilirken, etkinlikle Hz. Mevlana’nın öğretilerinin yeniden hatırlanması ve paylaşılmasının sağlaması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle düzenlenecek bu anma etkinliği, Mevlana’nın insanlığa miras bıraktığı değerleri hatırlatmak ve maneviyatı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.