Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı operasyonda, itiraflar geldikçe yeni operasyonlar için de düğmeye basılıyor. Bu kapsamda bu sabah yeni bir operasyon daha yapıldı.

MASAK tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı iddia edildi.

Çetin ile birlikte 22 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.