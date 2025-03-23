Türkiye bu son dakikayı konuşuyor.

İki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı.

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu hakkında açılan ikinci soruşturma ise 'terör' soruşturmasıydı.

Kent Uzlaşısına dair açılan soruşturmadan İmamoğlu hakkında 'adli kontrol ile serbest bırakılması' kararı çıktı.

Bu ayrıntı İBB'nin geleceği için en çok merak edilen bilgiydi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'terör soruşturmasından tutuklanması' durumunda İBB'ye kayyum atanabilirdi.

Ancak İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı.

İBB MECLİSİ'NDE SEÇİM

Peki bundan sonra ne olacak?

Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması bekleniyor.

İmamoğlu'nun görevden alınmasıyla birlikte İBB Meclisi'nden başkanlık seçimi yapılacak.

Seçimden çıkan isim İBB Başkanı olarak göreve devam edecek.