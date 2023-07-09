Ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılan Karaloğlu, yetkililerden kentteki gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, tüm ilçelerde ayrı ayrı toplantı yapıp 154 günde gelinen noktayı değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan koç konteyner kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaloğlu’na, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile ilgililer de eşlik etti.