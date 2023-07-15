İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; Türkiye Yüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız: ''BAŞARAMAYACAKSINIZ! Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız! Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz! Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz! #TürkiyeYüzyılınınKahramanları #TürkiyeninHuzuru" ifadelerini kullanırken, bir de video paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaştığı videoda ise, "Değerli kardeşlerim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferimiz varken, diğer taraftan darbe girişimini iman dolu göğsüyle durduran, çıplak elleriyle tanka, topa, uçağa meydan okuyan şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Türkiye'nin en karanlık gecesini şehadetiyle aydınlatan 253 vatan evladı, 2739 kahraman gazimizin her biri milletimizin kalbine kazınmıştır. FETÖ'cü hainlerle amansız mücadelemiz bitmedi, bitmeyecektir. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak. And olsun ki aziz hatıralarını dünya durdukça yaşatacağız. Bugünümüzü ve yarınlarımızı; anadan, yardan, serden geçen kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara onların sayesinde vatan diyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. 15 Temmuz'da, Türkiye Yüzyılı'na giden yolu açın aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.