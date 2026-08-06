İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal barış sürecinde dönüm noktası niteliğinde olan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun devletin sarsılmaz iradesi olduğunun altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye, Devletimizin Sarsılmaz İradesidir"

Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan kanun teklifinin Gazi Meclis'in takdirine sunulmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörsüz Türkiye, Devletimizin Sarsılmaz İradesidir. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclimizin takdirine sunulması; terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihî bir adımdır."

"Ölçümüz Şehitlerimizin Hatırası ve Hukuktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde atılan bu adımın milletin çözüm iradesini ve ortak geleceğe duyulan güçlü inancı ortaya koyduğunu vurgulayan Çiftçi, sürecin kırmızı çizgilerine dikkat çekti:

Şehitlerimizin Hatırası ve Hukuk: "Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür."

Kalıcı Huzur: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracaklarını, milli birlik ve beraberliği perçinleyerek hem ülkede hem de bölgede huzuru güçlendireceklerini ifade etti.

"Kazanan Türkiye Olacak"

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır. Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik ve kardeşliğimizi daim; devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin" diyerek sözlerini tamamladı.