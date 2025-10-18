İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca 15 TL (değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli) karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı.

1 Kasım tarihinden sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Ayrıca 31 Ekim sonrasında sürücü belgesi yenilemek isteyenler için ödenecek ücretler aşağıdaki gibi olacak:

B sınıfı sürücü belgesi:

Toplam 7.438,60 TL

(Harç + değerli kâğıt + vakıf hizmet bedeli dahil)

A, A1, A2, F sınıfı sürücü belgeleri:

Toplam 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı sürücü belgeleri:

Toplam 11.235,60 TL

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, 31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.