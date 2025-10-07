Uygulama üzerinden aracından inerek diğer araçlara ya da sürücülere saldıran, trafiği ve insan hayatını riske atan davranışlarda bulunan kişiler bu sayede rahatlıkla tespit edilip gereği yapılabilecek. Uygulamaya telefondan çekilen saldırı videoları yüklenebilecek ve çekilen videolar ihbar kabul edilecek. "Gereği yapılan" videolar daha sonrasında vatandaşlarla paylaşılacak.

Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını hatırlattı.

Böylelikle daha huzurlu ve hataya daha az mahal veren bir ortam oluşturulmak istendiğini belirten Yerlikaya "Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapacağız. Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek."

Trafik güvenliğinin ulaşımın, yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Artık şehirler büyüdü. Yani yüzde 90'ın üzerinde şehir hayatımız var. Evet, yollarımız iyi, her türlü imkanlarımız iyi. Ama kurallarla ilgili oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallara sahip olmayla ilgili her oyalandığımız vakit, can kaybı demektir."

Aplikasyonun ne zaman kullanıcılara sunulacağının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.