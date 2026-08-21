Mide Bulandıran Manzara: Unların Arasında Hamam Böcekleri

Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden görüntülere bir yenisi daha eklendi. Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin gıda denetimleri sırasında, bir fırında hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Unların muhafaza edildiği ve hamurların hazırlandığı üretim alanında hamam böceklerinin gezindiğini tespit eden ekipler, acil müdahalede bulundu.

"İki Tane Böcekten Ne Olacak?" Savunması Pes Dedirtti

Denetimler sırasında çekilen ve kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, işletme sahibinin zabıta ekiplerinin tespitleri karşısındaki rahat tavırları dikkat çekti. Zabıtanın uyarısına karşı "İki tane böcekten ne olacak?" diyerek durumu savunmaya çalışan işletmeci, şaşkınlık yarattı. Halk sağlığını hiçe sayan bu skandal savunma, büyük tepki topladı.

7 Gün Süreyle Kapatıldı: Başkan Tahmazoğlu'ndan Net Uyarı

Şiddetli hijyen ihlalleri nedeniyle fırın faaliyetten men edilerek 7 gün süreyle kapatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.